Крикунов: в третьем периоде у «Автомобилиста» пропало понимание игры

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал поражение от «Трактора» (2:5).

«В принципе, играли и выполняли план на игру, наверное, до примерно восьмой минуты третьего периода. Потом почему-то решили, что нужно раскрыться, нужно бежать, нестись вперёд. Ну и получили, скажем так, заслуженные контратаки, хотя предупреждали, что ни в коем случае нельзя позволять «Трактору» контратаковать, но куда-то всё пропало в третьем периоде – всё понимание игры. Поэтому и проиграли.

Выходной бы не помешал. У нас уже третья игра подряд через день, дальше ещё ЦСКА и «Витязь». Пять игр через день сложно играть, но ничего – будем готовиться дальше", — цитирует Крикунова пресс-служба «Трактора».