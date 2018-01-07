СКА стал победителем дивизиона Боброва

СКА в гостях уверенно обыграл «Ладу» в матче регулярного сезона КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей. «Йокерит» на домашнем льду уступил магнитогорскому «Металлургу». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.

Совокупность этих результатов привела к победе клуба из Санкт-Петербурга в дивизионе Боброва. После 48 матчей в активе СКА 120 очков, «Йокерит» набрал 89 очков в 46 играх. Каждая команда проведёт 56 матчей в регулярном сезоне.

На третьем месте в дивизионе располагается «Спартак» (71 очко).