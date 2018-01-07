Игрок АХЛ одолжил машину незнакомому игроку соперника, чтобы тот успел в роддом

Нападающий команды АХЛ «Милуоки Адмиралз» Пьер-Седрик Лабри рассказал невероятную историю, приключившуюся с ним в ночь на 30 декабря. История приведена на сайте журнала Sentile.

Команда только приехала на матч регулярного чемпионата с «Гранд-Рэпидс Гриффинс», как в два часа ночи хоккеисту позвонила беременная супруга и сказала, что у неё отошли воды. Ни один таксист не соглашался ехать в Милуоки из-за метелей, а ближайшего рейса самолётом пришлось бы ждать до утра. На помощь Лабри пришел одноклубник Марк Зенджерле, который ранее выступал за «Гриффинс», и у него в команде остался приятель Том Макколам.

Хоккеисты «Адмиралз» позвонили вратарю «Гриффинс», который в этот момент сам возвращался в Гранд-Рэпидс на командном автобусе. Хотя Макколам вообще не был знаком с Лабри, он согласился помочь. Кипер позвонил домой и попросил свою девушку одолжить его Ford F-150 игрокам «Милуоки». Благодаря помощи соперника Лабри успел приехать в родильный дом Милуоки за 30 минут до рождения сына.