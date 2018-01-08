«Детройт» — «Тампа»: Джирарди заблокировал бросок шеей и не смог продолжить игру

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Дэн Джирарди получил травму в матче с «Детройт Ред Уингз», который завершился победой его команды со счётом 5:2.



Во втором периоде при игре в меньшинстве Джирарди заблокировал бросок Мартина Фрка шеей, упал на лёд и долго не мог подняться. Покинул площадку он лишь с помощью партнёров, досрочно завершив игру.

Джирарди сыграл 10 минут 39 секунд, отметился голом и результативной передачей и заработал показатель полезности «+1».

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».