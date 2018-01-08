Бекстрём сравнялся с Сёминым по голам в составе «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём забил победный гол в овертайме матча с «Сент-Луис Блюз» (4:3 ОТ).



Шведский форвард сравнялся с Александром Сёминым по количеству голов в истории клуба (197) и делит с ним пятое место. Сёмин выступал за «столичных» в сезоне-2003/04, а также с 2006 по 2012 год. Лучшим снайпером в истории клуба является Александр Овечкин, на счету которого 585 голов.

Бекстрём дебютировал в НХЛ в 2007 году и всю карьеру играет в «Вашингтоне». На его счету 763 (197+566) очка в 775 матчах.

Видео гола Бекстрёма можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».