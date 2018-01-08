Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Бостоном»

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» со счётом 6:5 ОТ.



Лучшим игроком матча признан нападающий «пингвинов» Евгений Малкин, который набрал 3 (2+1) очка, в том числе забил победный гол в овертайме. Малкин провёл на площадке 20 минут 57 секунд и нанёс пять бросков.



Второй звездой стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который оформил ассистентский хет-трик. Третьей звездой стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан, набравший 2 (1+1) очка.

Видео победного гола Малкина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.