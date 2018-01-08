«Рейнджерс» проиграли «Вегасу», Бучневич впервые в сезоне не попал в состав

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 2:1.



Счёт в матче на 14-й минуте открыл форвард «рейнджеров» Мика Зибанеджад, однако «рыцари» сумели отыграться ещё до перерыва, автором гола стал Джеймс Нил. Победная шайба была заброшена на 49-й минуте, отличился Вильям Карлссон.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич впервые в сезоне не попал в состав на матч. В 41 игре он набрал 26 (11+15) очков.

Видео гола Карлссона можно посмотреть также в «твиттере» «Вегас Голден Найтс».