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«Рейнджерс» проиграли «Вегасу», Бучневич впервые в сезоне не попал в состав

Хоккей

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча проходила на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе и завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл форвард «рейнджеров» Мика Зибанеджад, однако «рыцари» сумели отыграться ещё до перерыва, автором гола стал Джеймс Нил. Победная шайба была заброшена на 49-й минуте, отличился Вильям Карлссон.

Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич впервые в сезоне не попал в состав на матч. В 41 игре он набрал 26 (11+15) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
2 : 1
1:1, 0:0, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Зибанеджад (Грабнер, Леттьери) – 13:05 (5x5), 1:1 – Нил (Перрон) – 17:23 (5x5), 2:1 – Карлссон (Смит, Маршессо) – 48:58 (5x5)

Видео гола Карлссона можно посмотреть также в «твиттере» «Вегас Голден Найтс».

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