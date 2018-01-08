Сен-Пьер: контракт с «Адмиралом» — до конца года, не загадываю, что будет дальше

Нападающий «Адмирала» Мартен Сен-Пьер рассказал о причинах своего ухода из «Барыса» и отметил, что пока не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне.



«Не секрет, что каждому хоккеисту хочется получать много игрового времени, играть в первом звене и быть лидером команды, особенно в моём возрасте. Первая тройка «Барыса» составлена из звёздных и очень результативных игроков. Найджел Доус, Линден Вей и Мэттью Фрэттин — все они мои друзья. У меня с ними великолепные взаимоотношения на льду и в быту. Я отношусь к ним с большим уважением. Мы решили, что нет никакого смысла разбивать их звено.

Я мог бы играть в первом звене в другой команде. У меня не было ни с кем никакого конфликта. Это просто бизнес, ничего личного. Обмены происходят в любой лиге и в любом возрасте. Я люблю Астану и болельщиков «Барыса». Хочу выразить благодарность каждому из них. Мой контракт с «Адмиралом» действует до конца нынешнего сезона. Что будет дальше, не берусь загадывать. Будем смотреть по ситуации», — цитирует Сен-Пьера «Шайба.kz».