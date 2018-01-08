ESPN представил возможные составы сборных на ОИ-2018 с игроками НХЛ

ESPN представил свою версию составов сборных России, США, Канады, Швеции и Финляндии на Олимпиаду 2018 года, если бы туда смогли поехать игроки НХЛ. Нападающие Илья Ковальчук и Павел Дацюк определены в четвёртое звено сборной России.

Россия

Вратари:

Бобровский (основной), Василевский, Варламов.

Нападающие:

Овечкин – Кузнецов – Тарасенко;

Наместников – Малкин – Кучеров;

Панарин – Анисимов – Радулов;

Ковальчук – Дацюк – Дадонов.

Защитники:

Проворов – Зайцев;

Войнов – Орлов;

Емелин – Куликов.



Запасные: Павел Бучневич, Вадим Шипачёв, Андрей Марков и Алексей Марченко.

США

Вратари:

Шнайдер (основной), Хеллебайк, Куик.

Нападающие:

Годро – Мэттьюс – П. Кейн;

Д. ван Римсдайк – Айкел – Кессел;

Пачьоретти – Павелски – Уилер;

Саад – Кеслер – Оши.

Защитники:

Сутер – Троуба;

Веренски – Джонс;

Фаулер – Макдона.



Запасные: Дилан Ларкин, Джей Ти Миллер, Шейн Гостисбер, Кевин Шаттенкирк.



Канада

Вратари:

Прайс (основной), Холтби, Мюррей.

Нападающие:

Маршан – Кросби – Бержерон;

Холл – Макдэвид – Шайфли;

Стэмкос – Таварес – Маккиннон;

Бенн – Тэйвз – Сегин.

Защитники:

Кит – Уэбер;

Власич – Даути;

Райлли – Пьетранджело.



Запасные: Логан Кутюр, Шон Кутюрье, Пи Кей Суббэн, Брент Бёрнс.

Швеция

Вратари:

Лундквист (основной), Ленер, Маркстрём.

Нападающие:

Форсберг – Бекстрём – Арвидссон;

Д. Седин – Х. Седин – Ракелль;

Сильверберг – Стин – Зибанеджад;

Ландеског – Зеттерберг – В. Карлссон.

Защитники:

Экхольм – Э. Карлссон;

Хедман – Строльман;

Экман-Ларссон – Клингберг.



Запасные: Микаэль Баклунд, Йеспер Братт, Никлас Хьялмарссон, Хампус Линдхольм.



Финляндия

Вратари:

Ринне (основной), Раск, Раанта.

Нападающие:

Терявяйнен – Барков – Лайне;

Гранлунд – Койву – Донской;

Ахо – Фильппула – Рантанен;

Армиа – Хаула – Комаров.

Защитники:

Мяяття – Ристолайнен;

Нутиваара – Ватанен;

Линделль – Хонка.



Запасные: Маркус Гранлунд, Арттури Лехконен, Вилле Покка, Миро Хейсканен.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».