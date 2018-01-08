ESPN представил возможные составы сборных на ОИ-2018 с игроками НХЛ

ESPN представил свою версию составов сборных России, США, Канады, Швеции и Финляндии на Олимпиаду 2018 года, если бы туда смогли поехать игроки НХЛ. Нападающие Илья Ковальчук и Павел Дацюк определены в четвёртое звено сборной России.
Россия
Вратари:
Бобровский (основной), Василевский, Варламов.
Нападающие:
Овечкин – Кузнецов – Тарасенко;
Наместников – Малкин – Кучеров;
Панарин – Анисимов – Радулов;
Ковальчук – Дацюк – Дадонов.
Защитники:
Проворов – Зайцев;
Войнов – Орлов;
Емелин – Куликов.
Запасные: Павел Бучневич, Вадим Шипачёв, Андрей Марков и Алексей Марченко.
США
Вратари:
Шнайдер (основной), Хеллебайк, Куик.
Нападающие:
Годро – Мэттьюс – П. Кейн;
Д. ван Римсдайк – Айкел – Кессел;
Пачьоретти – Павелски – Уилер;
Саад – Кеслер – Оши.
Защитники:
Сутер – Троуба;
Веренски – Джонс;
Фаулер – Макдона.
Запасные: Дилан Ларкин, Джей Ти Миллер, Шейн Гостисбер, Кевин Шаттенкирк.
Канада
Вратари:
Прайс (основной), Холтби, Мюррей.
Нападающие:
Маршан – Кросби – Бержерон;
Холл – Макдэвид – Шайфли;
Стэмкос – Таварес – Маккиннон;
Бенн – Тэйвз – Сегин.
Защитники:
Кит – Уэбер;
Власич – Даути;
Райлли – Пьетранджело.
Запасные: Логан Кутюр, Шон Кутюрье, Пи Кей Суббэн, Брент Бёрнс.
Швеция
Вратари:
Лундквист (основной), Ленер, Маркстрём.
Нападающие:
Форсберг – Бекстрём – Арвидссон;
Д. Седин – Х. Седин – Ракелль;
Сильверберг – Стин – Зибанеджад;
Ландеског – Зеттерберг – В. Карлссон.
Защитники:
Экхольм – Э. Карлссон;
Хедман – Строльман;
Экман-Ларссон – Клингберг.
Запасные: Микаэль Баклунд, Йеспер Братт, Никлас Хьялмарссон, Хампус Линдхольм.
Финляндия
Вратари:
Ринне (основной), Раск, Раанта.
Нападающие:
Терявяйнен – Барков – Лайне;
Гранлунд – Койву – Донской;
Ахо – Фильппула – Рантанен;
Армиа – Хаула – Комаров.
Защитники:
Мяяття – Ристолайнен;
Нутиваара – Ватанен;
Линделль – Хонка.
Запасные: Маркус Гранлунд, Арттури Лехконен, Вилле Покка, Миро Хейсканен.
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