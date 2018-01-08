Чиарелли: «Эдмонтон» не оправдывает ожиданий, но увольнять Маклеллана не хочу

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли заявил, что не планирует увольнять главного тренера Тодда Маклеллана, несмотря на турнирное положение команды и постоянные поражения. «Нефтяники» занимают 13-е место на Западе и проиграли шесть из последних семи матчей.



«Я не собираюсь увольнять Тодда Маклеллана, хочу работать с ним, это очень хороший тренер. Мы должны вместе решить наши проблемы.



Всех оценивают, включая меня. У нас были трудности с точки зрения тренерской работы и с точки зрения состава команды. Мы начинали сезон, имея определённые ожидания, и даже близко их не оправдываем.



Я понимаю, в какой мы ситуации. Есть улучшения, но в то же время поражения продолжают множиться. Месяц назад я сказал, что наши проблемы напоминают смерть от 1000 ран. Я могу сказать это и сейчас», — цитирует Чиарелли Sportsnet.

Генменеджер «Эдмонтона»: проблемы команды напоминают смерть от 1000 ран