Защитник «Северстали» Вадим Кудако забил 1-й гол в КХЛ в 135-й игре

Защитник череповецкой «Северстали» Вадим Кудако отметился заброшенной шайбой во втором периоде встречи с «Ак Барсом». Гол стал первым для 20-летнего хоккеиста в КХЛ, для этого ему понадобилось провести 135 матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Также своей первой заброшенной шайбой в лиге отметился защитник «Нефтехимика» Камил Фазылзянов, забивший дебютный гол в своей 34-й игре.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



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