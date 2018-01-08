«Торпедо» уступило «Салавату Юлаеву», потерпев 6-е поражение подряд

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» потерпело поражение от «Салавата Юлаева» в серии буллитов, игра завершилась со счётом 3:4. Команда Петериса Скудры проиграла шестой матч подряд.



У «Торпедо» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Владимир Галузин и Сергей Костицын, оформивший дубль. Среди подопечных Эркки Вестерлунда голами отметились Дмитрий Саюстов, Энвер Лисин и Филип Ларсен, победный буллит реализовал Антон Бурдасов.



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