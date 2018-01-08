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«Торпедо» уступило «Салавату Юлаеву», потерпев 6-е поражение подряд

Хоккей

В Нижнем Новгороде местное «Торпедо» потерпело поражение от «Салавата Юлаева» в серии буллитов, игра завершилась со счётом 3:4. Команда Петериса Скудры проиграла шестой матч подряд.

У «Торпедо» заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Владимир Галузин и Сергей Костицын, оформивший дубль. Среди подопечных Эркки Вестерлунда голами отметились Дмитрий Саюстов, Энвер Лисин и Филип Ларсен, победный буллит реализовал Антон Бурдасов.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2018, понедельник. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 4
2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Галузин (Паршин) – 03:50 (5x5), 2:0 – Костицын (Столяров, Саболич) – 12:30 (5x5), 2:1 – Саюстов (Зубов, Ткачёв) – 21:11 (5x4), 2:2 – Лисин (Логинов, Бартулис) – 28:07 (5x5), 3:2 – Костицын (Баранцев, Краснослободцев) – 57:42 (5x5), 3:3 – Ларсен – 58:57 (5x5), 3:4 – Бурдасов – 65:00 ( ПБ)
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