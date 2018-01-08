Епанчинцев: игроки «Спартака» устали, но дотерпели ради важной победы

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился эмоциями от победы над «Нефтехимиком (3:2).



«Согласен с коллегой, спасибо большое нашим болельщикам, которые поддерживали нас все домашние игры. Приглашаем всех на очень важный домашний матч с ХК „Сочи“. Соперник заставлял нас принимать быстрые решения, играли под давлением. Два гола пропустили из-за ошибок, которые проговаривали в раздевалке. Не должно быть этого. Ребята старались, но не было того движения, которое было в предыдущих играх. Со второго периода приходилось играть в три звена. Наложилась усталость, но ребята дотерпели. Очень важная победа», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Назаров: судьи матча со «Спартаком» поставили «Нефтехимик» в коленно-локтевую