Скудра: игра у «Торпедо» была хорошая, должны выигрывать такие матчи

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б).



«Хороший, очень быстрый, боевой матч. Начали неплохо. Наверное, начало второго периода у нас немножко не получилось. Тем не менее третий период был хороший. Должны выигрывать такие матчи в концовке, но игра была хорошая.



У Джеффри Кинрейда есть небольшое сотрясение после предыдущей встречи с «Сочи». Дебют Андрея Тихомирова? Мы хотели посмотреть, как молодой парень будет прогрессировать. Он вышел в непростом матче.



«Салават Юлаев» — очень мощная и мастеровитая команда, поэтому во втором периоде противник немножко добавил, противник разобрался в некоторых ситуациях очень по-игроцки. Мы играли против очень хорошего соперника. В случае с первой шайбой мы играли «4 на 5», там прошла пара очень сильных и хороших пасов. Исполнила команда Уфы. Второй гол — это зрячий бросок под пас на синей линии. В первую очередь это мастерство оппонента.



Состав близок к оптимальному. Кирилл Ураков, увы, заболел, Степан Захарчук получил дисквалификацию, Джеффри Кинрейд травмирован, поэтому сегодня мы отталкивались от ситуации, которую имеем. Кирилл Меляков — он в обойме. У нас два защитника выпали, и у нас выходят другие ребята», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

«Торпедо» уступило «Салавату Юлаеву», потерпев 6-е поражение подряд