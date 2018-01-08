Стали известны три звезды недели в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги назвал трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.



Третьей звездой стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отдавший семь результативных передач и забивший один гол в четырёх встречах.



Второй звездой выбран голкипер «Колорадо Эвеланш» Джонатан Бернье, выигравший три матча при коэффициенте надёжности 1,60 и проценте отражённых бросков 95,7.



Первой звездой недели признан форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, забивший пять голов в трёх играх.

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