Огурцов: «Нефтехимик» играл лучше, просто странные незасчитанные шайбы

Защитник «Нефтехимика» Дмитрий Огурцов подвёл итоги встречи со «Спартаком» (2:3).



«Вышли на матч со «Спартаком» с хорошим настроем. Получалось лучше, нежели в предыдущих матчах. Но не повезло. Считаю, мы играли не хуже. Даже лучше. Просто непонятные незасчитанные шайбы, странные. Но судьям виднее. Задача – попасть в первую четвёрку на Востоке, никто особо не кипишует. Думаем, со следующего матча всё будет получаться. Спады бывают у всех. Всегда хочется быть на первом месте, играть как можно лучше. Дай бог, чтобы всё получилось», — сказал Огурцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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