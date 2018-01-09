Гол Панарина в ОТ и 36 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» одолеть «Торонто»

«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Мэйпл Лифс» по итогам двух периодов были впереди — 2:0. Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте после гола Джеймса ван Римсдайка, а на 36-й Вильям Нюландер удвоил их преимущество хозяев.

Этот счёт сохранялся до 56-й минуты, когда Джордан Шрёдер сократил отставание. Затем на 58-й минуте Пьер-Люк Дюуба сравнял счёт. Победу «Коламбусу» принёс точный бросок Артемия Панарина на 4-й минуте овертайма. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 36 бросков по своим воротам.

Видео победного гола Панарина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».