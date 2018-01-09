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Гол Панарина в ОТ и 36 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» одолеть «Торонто»

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» вырвал победу у «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Мэйпл Лифс» по итогам двух периодов были впереди — 2:0. Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте после гола Джеймса ван Римсдайка, а на 36-й Вильям Нюландер удвоил их преимущество хозяев.

Этот счёт сохранялся до 56-й минуты, когда Джордан Шрёдер сократил отставание. Затем на 58-й минуте Пьер-Люк Дюуба сравнял счёт. Победу «Коламбусу» принёс точный бросок Артемия Панарина на 4-й минуте овертайма. Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 36 бросков по своим воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2018, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
2 : 3
0:0, 2:0, 0:2, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – ван Римсдайк (Полак, Бозак) – 31:09 (5x5), 2:0 – Нюландер (Гардинер) – 36:02 (5x4), 2:1 – Фолиньо (Шрёдер, Нутиваара) – 55:25 (5x5), 2:2 – Дюбуа (Джонс) – 57:13 (5x5), 2:3 – Панарин (Веренски, Джонс) – 63:11 (3x3)

Видео победного гола Панарина можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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