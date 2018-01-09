Панарин прервал безголевую серию, забив 11-й гол в сезоне

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забил победный гол в овертайме матча с «Торонто Мэйпл Лифс», который завершился со счётом 3:2.



Панарин прервал безголевую серию, которая насчитывала пять матчей, и забил первый гол с 27 декабря, когда он оформил дубль в игре с «Питтсбург Пингвинз».



Панарин является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне, на его счету 36 (11+25) очков в 44 матчах.

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Видео гола Панарина можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.