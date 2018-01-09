Сейв Сорокина в игре с «Йокеритом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

КХЛ опубликовала подборку лучших вратарских спасений прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

1. Сейв вратаря ЦСКА Ильи Сорокина в матче с «Йокеритом».

2. Сейв голкипера «Югры» Ильи Проскурякова в игре с «Амуром».

3. Сейв вратаря «Металлурга» Ильи Самсонова в матче с минским «Динамо».

4. Сейв голкипера рижского «Динамо» Яниса Калниньша в игре с «Салаватом Юлаевым».

5. Сейв вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа в матче с «Трактором».

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10 оставшихся интриг регулярного чемпионата КХЛ Они существуют.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.