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Сейв Сорокина в игре с «Йокеритом» — лучший на прошедшей неделе в КХЛ

Хоккей

КХЛ опубликовала подборку лучших вратарских спасений прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

1. Сейв вратаря ЦСКА Ильи Сорокина в матче с «Йокеритом».
2. Сейв голкипера «Югры» Ильи Проскурякова в игре с «Амуром».
3. Сейв вратаря «Металлурга» Ильи Самсонова в матче с минским «Динамо».
4. Сейв голкипера рижского «Динамо» Яниса Калниньша в игре с «Салаватом Юлаевым».
5. Сейв вратаря «Автомобилиста» Якуба Коваржа в матче с «Трактором».

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10 оставшихся интриг регулярного чемпионата КХЛ
Они существуют.

Видео можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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