Бобровский: не сказал бы, что играть в спаренных матчах легко

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский после матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 ОТ), в котором он отразил 35 бросков, поделился мнением о проведении спаренных игр. Главный тренер " Блю Джекетс" Джон Торторелла после игры отметил, что не придаёт значения календарю.



«Спаренные матчи? Я бы не сказал, что это легко. Всё дело в концентрации. Каждая игра — новый вызов, к которому ты стараешься подготовиться», — приводит слова Бобровского официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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Торторелла: Бобровский играл фантастически, дал «Коламбусу» шанс на победу