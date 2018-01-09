Назаров: спишите эмоции на раскрутку Матча звёзд КХЛ, обещаю – скучно не будет

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал своё поведение на пресс-конференции по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком», в котором москвичи оказались сильнее – 3:2. Назаров заявил, что судьи поставили его команду и весь регион в коленно-локтевую позу.



Также Назаров отметил, что не собирается обсуждать коллег, отказавшихся лететь на Матч звёзд в Астану. «Самое главное, что красивые девушки не отказываются, они едут», — добавил Назаров.



«Хорошо поспал, позавтракал, пообщался с друзьями. Кстати, я до сих пор считаю и согласен с главным арбитром КХЛ и очень хорошим человеком Алексеем Анисимовым, что наши судьи лучше, чем их коллеги из НХЛ. От этих слов я не отказывался. Что касается вчерашней пресс-конференции и эмоций, то спишите всё это на раскрутку Матча звёзд. Всех приглашаю в Астану, один из красивейших городов мира. Я там долго жил, поэтому знаю, о чём говорю. После матча с «Торпедо» сам с удовольствием туда полечу. Нас ждёт большой праздник всего хоккея, повеселимся вместе. Обещаю вам – скучно не будет», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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«Целый регион в коленно-локтевую». В КХЛ ничего не меняется Законопослушный Андрей Назаров не выдержал в первый раз за сезон. И ведь никто не дрался.