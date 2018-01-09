Панов: «Югре» нужно карабкаться выше в турнирной таблице, зарабатывать очки

Капитан ХК «Югра» Константин Панов подвёл итоги матча с «Адмиралом» (1:2) и выездной серии в целом.



«Очень обидно проиграли „Адмиралу“. Был тяжёлый матч. Но тут трудно подобрать слова. Мы проиграли матч, который должны были выиграть. Пока не могу даже объяснить, почему так вышло. Эта игра крайняя на этом выезде, хоть серия игр была сложная, но ссылаться на усталость нельзя. Все команды также ездят во Владивосток, играют и выигрывают здесь. Да, у нас были моменты, которые мы не реализовали, нужно было просто забивать, и тогда была бы совсем другая игра. У нас ошибка в своей зоне привела к пропущенной шайбе. Больше сказать уже нечего.



Мы везём домой семь очков, в целом это неплохо. Только всегда хочется большего. Нам сейчас нужно карабкаться всё выше в турнирной таблице и в каждой игре добывать очки. Обидно, что так сложилось именно в крайнем матче выезда. Хотелось улететь домой в хорошем настроении, а пока мы всё же немного поникшие. Но будем двигаться дальше, впереди ещё есть игры», — цитирует Панова официальный сайт клуба.

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