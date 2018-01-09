Емелин: это был худший матч «Югры», но мы создали достаточно опасных моментов

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин подвёл итоги проигранного матча с «Адмиралом» (1:2).



«Соперника поздравляю с победой. Думаю, в данной поездке это был худший матч „Югры“, совсем не было эмоций и сил. Тяжёлая поездка была. Тем не менее создали достаточно опасных моментов, но соперников выручил вратарь», — рассказал Емелин на пресс-конференции после встречи.



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