Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» выиграть у «Ванкувера»

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 9-й минуте после гола Даниэля Седина. Ещё в первом периоде Джон Карлсон (16-я минута) и Ларс Эллер (18) забили два гола в ответ. Точку в матче поставил Евгений Кузнецов на 25-й минуте. Другие российские легионеры «столичных», нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов, отдали по одной результативной передаче. Нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин отыграл 16 минут 20 секунд.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».