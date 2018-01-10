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Гол Кузнецова и передача Овечкина помогли «Вашингтону» выиграть у «Ванкувера»

Хоккей

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперёд на 9-й минуте после гола Даниэля Седина. Ещё в первом периоде Джон Карлсон (16-я минута) и Ларс Эллер (18) забили два гола в ответ. Точку в матче поставил Евгений Кузнецов на 25-й минуте. Другие российские легионеры «столичных», нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов, отдали по одной результативной передаче. Нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин отыграл 16 минут 20 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2018, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3 : 1
2:1, 1:0, 0:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 – Седин (Эдлер, Седин) – 08:23 (5x3), 1:1 – Карлсон (Овечкин, Бекстрём) – 15:13 (5x5), 2:1 – Эллер (Боуи) – 17:52 (5x5), 3:1 – Кузнецов (Нисканен, Орлов) – 24:57 (5x5)

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на странице «Вашингтона» в «Твиттере».

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