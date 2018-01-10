WHL: защитник Александр Алексеев набрал 3 очка и стал второй звездой матча

Защитник команды WHL «Ред Дир» Александр Алексеев набрал три очка в матче с «Летбриджем», который завершился со счётом 4:5.



Россиянин сравнял счёт в первом периоде, а затем помог команде отыграться во второй двадцатиминутке, сделав две передачи в большинстве. Алексеев нанёс три броска по воротам, завершил встречу с показателем полезности «+2» и был признан второй звездой матча.

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Справка «Чемпионата»



Александр Алексеев, родился 15 ноября 1999 года в Санкт-Петербурге.



Выступал за «Серебряных Львов» в юношеских командах, а сезон-2015/16 провёл в МХЛ, набрав 2 (1+1) очка в 20 играх.



Играл за сборную России U17 на Мировом Кубке вызова, в шести матчах набрал 4 (0+4) очка, а также принял участие в ЮЧМ-2016 (две передачи в пяти играх).



С сезона-2016/17 играет за «Ред Дир», в 74 матчах на его счету 48 (9+39) очков.