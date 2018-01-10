Пережогин и Меньшиков не поехали с «Авангардом» на матч в Новосибирск

«Авангард» отправился в Новосибирск, где 11 января сыграет с «Сибирью». С командой не поехали нападающие Александр Пережогин и защитник Виталий Меньшиков.
Вратари: Доминик Фурх, Олег Шилин, Вячеслав Новицкий.
Защитники: Егор Мартынов, Евгений Медведев, Илья Хохлов, Максим Минеев, Евгений Назаркин, Максим Березин, Юнас Анелёв, Максим Чудинов.
Нападающие: Илья Михеев, Пётр Хохряков, Михаил Фисенко, Кирилл Семёнов, Семён Кошелев, Андрей Стась, Ансель Галимов, Антон Ковалёв, Никита Самохвалов, Вадим Щегольков, Чад Ро, Тедди Пёрселл, Алексей Зубов.
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