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Паре пропустит матч с «Витязем» после удара клюшкой в глаз

Хоккей

Нападающий «Автомобилиста» Франсис Паре пропустит матч с «Витязем» из-за травмы глаза. В игре с ЦСКА Паре получил клюшкой в глаз от защитника Богдана Киселевича и не смог продолжить игру.

«У Паре травма глаза. Пока он плохо видит, в Екатеринбурге Франсис пройдёт дополнительное обследование. По срокам восстановления пока точной ясности нет, но следующий матч хоккеист точно пропустит», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.

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Видео, где Паре получает травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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