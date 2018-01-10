Паре пропустит матч с «Витязем» после удара клюшкой в глаз

Нападающий «Автомобилиста» Франсис Паре пропустит матч с «Витязем» из-за травмы глаза. В игре с ЦСКА Паре получил клюшкой в глаз от защитника Богдана Киселевича и не смог продолжить игру.



«У Паре травма глаза. Пока он плохо видит, в Екатеринбурге Франсис пройдёт дополнительное обследование. По срокам восстановления пока точной ясности нет, но следующий матч хоккеист точно пропустит», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба.

Крикунов: Паре увезли в больницу, глаз у него пока не видит

Видео, где Паре получает травму, можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.