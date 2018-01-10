Толванен: здорово побить рекорд Кузнецова, теперь хочу побить рекорд Капризова

Нападающий «Йокерита» Ээли Толванен побил результативный рекорд КХЛ для игроков не старше 19 лет в одном сезоне, установленный Евгением Кузнецовым. В этом сезоне он может установить рекорд для игроков не старше 20 лет, который принадлежит Кириллу Капризову, а также превзойти достижение Кузнецова по голам.



«Побить рекорд Кузнецова по очкам – это большое дело, многие игроки хотели сделать это. Кузнецов – великолепный игрок, который здорово выступает в НХЛ. Рекорд Кузнецова по голам давайте я побью в следующем матче. Есть ещё один рекорд Капризова? Он тоже должен быть побит, сделаю это в ближайших матчах», — цитирует Толванена Iltalehti.



Кузнецов в сезоне-2010/11 набрал 32 (17+15) очка в 44 матчах за «Трактор». Капризов в сезоне-2016/17 набрал 42 (20+22) очка в 49 матчах. Толванен забил 17 голов и сделал 16 передач в 40 играх.

Толванен побил рекорд Кузнецова по результативности игроков до 19 лет