Женская команда из Казахстана «Томирис» может войти в ЖХЛ с сезона-2018/19

Вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский сообщил, что в сезоне-2018/19 в ЖХЛ может появиться команда из Казахстана.

«Переговоры мы ведём практически полгода, как раз с того времени, когда стартовала заявка. Сейчас продолжаем плотно работать с руководством казахстанского клуба и Федерацией хоккея Казахстана. Обсуждаются детали по финансовому обеспечению и турнирной составляющей. Мы продвинулись в переговорах далеко. Надеемся, что в следующем сезоне «Томирис» примет участие в ЖХЛ», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.