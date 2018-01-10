Фисенко и Стась дружески ударили друг другу по кулакам на тренировке «Авангарда»

Хоккеисты «Авангарда» провели тренировку перед вылетом в Новосибирск, где 11 января сыграют с «Сибирью».

Источник: Михаил Фисенко избил Андрея Стася на корпоративе «Авангарда»

Пресс-служба омской команды подготовила видеосюжет, посвящённый занятию команды. Одним из центральных моментов ролика является приветственный обмен ударами по кулакам между Андреем Стасем и Михаилом Фисенко. Ранее, по информации «Спорт Бизнес Online», стало известно о произошедшей драке с участием хоккеистов на новогоднем корпоративе «Авангарда».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube. Момент между Стасем и Фисенко на 1.34.