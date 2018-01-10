Женский МЧМ-2018: самые яркие моменты матча Россия — Финляндия

Женская молодёжная сборная России со счётом 2:0 обыграла Финляндию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. В полуфинале российская команда встретится со сборной Швеции. Игра состоится 12 января, начало — в 19:30 мск.

Женская «молодёжка» — в полуфинале! Ждём битву за золото с США Наши девушки обыграли сборную Финляндии в четвертьфинале МЧМ.

Решающим отрезком в матче стали три минуты во втором периоде. На 28-й минуте точный бросок нанесла Мария Александрова, а на 30-й отличилась Дарья Белоглазова.

Голкипер российской команды Диана Фахрутдинова отразила 24 броска по своим воротам.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на канале Федерации хоккея России в YouTube.