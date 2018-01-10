Скудра — о голе Григорьева: он парень боевой, не раскис – пошёл и забил гол

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал игру защитника команды Михаила Григорьева в матче с «Нефтехимиком» (4:2), а также рассказал о подготовке к играм с «Северсталью».

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«Михаил Григорьев сегодня сыграл свой матч — 1:1? Если вы намекаете, на эпизод с его результативной ошибкой, то такие моменты бывают. Мы знаем, что Миша нам даёт. Это бывает. Это хоккей, спорт. Шайба остановилась, перескочила.

Он парень боевой, не раскис – пошёл и забил гол.

Нам тоже надо немножко отдохнуть. У нас до олимпийской паузы два очень важных матча с Череповцом. Степан Захарчук не сыграет – нам его не хватает, но мы надеемся, что Джеффри Кинрейд восстановится. Мы должны точечно подготовиться к двум играм с «Северсталью» – это как мини-плей-офф, поэтому хорошо, что у нас есть пять дней. Нам нужно восстановиться, подготовиться и закончить этот отрезок на хорошей ноте.

Возвращение Евгения Грачева? Мы представляли, каким будет матч с Нижнекамском. Грач — очень важный хоккеист. Но где-то были моменты, когда у него не все получалось. Может, где-то физики не хватало. Убрали его на пару матчей – сегодня выглядел хорошо, прибавил нам силового аспекта. Даже если не играл пару матчей, он все равно очень важная часть нашего коллектива. Лидер. Опять же, на всех ребят, которые у нас сейчас есть, мы рассчитываем", — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

Видео голов доступно на сайте КХЛ.