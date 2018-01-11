Итоги дня в МХЛ: хозяева проиграли два матча с общим счётом 0:10 11 января 2018, 00:04 Хоккей В Молодёжной хоккейной лиге 10 января состоялось два матча. ХК «Рига» была разгромлена «Амурскими Тиграми» со счётом 0:6. МХЛ - регулярный чемпионат 10 января 2018, среда. 19:30 МСК ХК Рига Рига 0 : 6 0:2, 0:2, 0:2 Амурские Тигры Хабаровск 0:1 – Лушников (Гопиенко, Заседа) – 08:42 (5x4), 0:2 – Шунькин (Гендунов) – 18:38 (5x5), 0:3 – Гендунов (Гопиенко) – 21:22 (5x4), 0:4 – Исаев (Никитин) – 32:18 (5x5), 0:5 – Каратаев – 43:54 (5x5), 0:6 – Исаев – 56:15 (5x5) «Атланты» крупно проиграли «Русским Витязям» со счётом 0:4. МХЛ - регулярный чемпионат 10 января 2018, среда. 17:00 МСК Атланты Московская область 0 : 4 0:1, 0:1, 0:2 Русские Витязи Чехов 0:1 – Чуйков (Варламов, Плехов) – 17:49 (5x5), 0:2 – Гончаров – 21:46 (5x5), 0:3 – Павлов (Ромаев) – 46:34 (5x5), 0:4 – Гончаров (Ромаев, Плехов) – 51:33 (5x4)