Президент «Барыса»: форма хоккеистов далека от идеала, Доус злится на себя

Президент «Барыса» Аскар Шопобаев поделился мнением о неудачной полосе клуба, в рамках которой проиграно восемь матчей подряд.



«Мы провели тесты с исполняющим обязанности главного тренера «Барыса» Галымом Мамбеталиевым. Функциональная форма далека от идеала. Пытаемся наверстывать, но время, видимо, уже упущено. Игра с «Адмиралом» это показала. Первое звено не исполняет функций лидера. «Адмиралу» забило четвёртое звено, а не первое. Видимо, потерян голевой кураж.



Скажу так. Тот же Доус после травмы злится сам на себя, потерян. Я вижу по Найджелу, как он сам негодует. Что-то внутри надломилось. Для них это большая проблема. Тот же Вей — открытие этого сезона – в диалогах с нами поясняет, что не понимает происходящего. Куда-то пропала пресловутая «химия» первого звена», — передаёт слова Шопобаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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