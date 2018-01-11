Талисман «Барыса» оригинально пригласил талисманов клубов КХЛ на Матч звёзд

Талисман астанинского «Барыса» «Барсик» решил пригласить на Матч звёзд-2018 талисманов остальных клубов Континентальной хоккейной лиги весьма оригинальным способом. Напомним, Неделя звёзд в нынешнем сезоне проходит в столице Казахстана. Для талисманов также разработана специальная программа.



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Посмотреть видео также можно на официальном канале хоккейного клуба «Барыс» в YouTube.



Напомним, от участия в Матче звёзд по разным причинам отказалось три тренера: Олег Знарок из СКА, Зинэтула Билялетдинов из «Ак Барса» и Эркка Вестерлунд из «Салавата Юлаева».