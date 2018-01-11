«Сибирь» — «Авангард»: защитнику хозяев Наумову шайбой сломало челюсть

В третьем периоде матча новосибирской «Сибири» и омского «Авангарда» травму получил защитник хозяев Владислав Наумов. Хоккеист покинул лёд после попадания шайбы, по предварительной информации, у него сломана челюсть.
На данный момент в матче продолжается третий период, счёт 2:1 в пользу команды Германа Титова.
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