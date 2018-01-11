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Разин: сегодня игроками «Адмирала» было психологически легко руководить

Хоккей

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Андрей Разин подвёл итоги выигранной встречи с астанинским «Барысом» (3:1).

«Команда выполнила установку, сегодня было легко руководить ребятами психологически. Мы хорошо были готовы функционально, хорошо двигались.

При счёте 2:0, пропустив гол, не расклеились, очень чётко играли. Жалко, вратарю не дали сыграть на ноль, в остальном команду с победой. Зрителям спасибо, несколько раз пускали волну, было очень приятно», — рассказал специалист на пресс-конференции.

«Адмирал» одолел «Барыс», впервые в сезоне выиграв 3 матча кряду
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