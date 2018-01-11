Президент «Барыса»: тренерские запросы в КХЛ вызывают споры, доходит до смешного

Президент астанинского «Барыса» Аскар Шопобаев прокомментировал нюансы судейской работы в КХЛ.



«Много спорных моментов. Мы постоянно говорили с лигой, я на проводе с Анисимовым (главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов – Прим. «Чемпионата»). Нас иногда до курьёзов удивляли происходящие вещи. С «Динамо» сыграли после «Слована». Вроде команда выиграла, были на подъёме, должны были забирать матч. Но случилось нелепое удаление Даллмана. В нашей ложе присутствовали люди из лиги, которые сказали, что ничего такого не было. Обычное удаление, но точно не пять минут и матч-штраф. Те голы, которые в итоги были заброшены за пять минут, сделали исход матча. Но результата уже не изменишь.



У того же Вея сейчас чуть ли не опущены руки. У него очень много незасчитанных моментов, которые не признают, хотя в аналогичных случаях в других вещах лига признаёт. Я удивляюсь миллиметрам, которые иногда на синей линии происходят. Иногда лига должна эти вещи отпустить. В НХЛ эти вещи происходят более корректно. Я буду об этом говорить, мы с этого года вошли в правление лиги как коллектив. Мы будем поднимать эти вопросы. Зрелищность пропадает, все эти тренерские запросы, особенно на предмет положения «вне игры», вызывают много споров. Иногда доходит до смешного.



Тот же Талгат Жайлауов, забивший гол. У него стиль игры такой, когда он просто бегает подпрыгивая. При всём этом не было давления. Если в случае с Фрэттином и Веем они заходили в зону под давлением и кто-то на долю миллиметров отошёл от линии, то Жайлауов шёл по свободному льду. Ему никто не мешал, просто в момент, когда он пересекал зону, он подпрыгнул. Этот казус у меня вызывает вопросы. Тогда надо подбегать к синей линии, фиксировать её и забегать дальше. А с «Северсталью»? Крохотный Талгат отбивался от человека, который был агрессором. Даже не снимая перчаток. Но удалили обоих. Спасибо коллегам с КХЛ ТВ, разобравшим момент. А Анисимов ответил: «У нас недостаточное количество камер. Мы не увидели произошедшего».



Взять ещё момент со СКА. Был очевидный выброс шайбы. Все хоккеисты выключились, шайба задела сетку. Илья Ковальчук получает шайбу, отдаёт, нам забивают гол. Любая команда просто опустит руки! Аналогичный момент с «рыбкой», когда при счёте 3:0 удалили нашего и было реализовано большинство. А Ковальчук симулировал, надо было удалять обоих.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это вопросы к тому, как всем нам надо садиться и обсуждать. Накопилось у многих. Генменеджеры собирались перед Новым годом и поставили свои вопросы. Мы хотим их решить совместно, чтобы зрелищность лиги выигрывала. Мы с белорусами первые, кто поддержал КХЛ. Мы будем продолжать дальше играть, нам очень интересно», — передаёт слова Шопобаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.