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«Йокерит» дома оказался сильнее «Куньлуня»

Хоккей

Финский «Йокерит» на домашней арене взял верх над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе команды Юкки Ялонена голы на свой счёт записали Пекка Йормакка, Сами Лепистё и Олли Палола. Единственной заброшенной шайбой у гостей сумел отметиться Лукас Лессио.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2018, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 1
0:0, 1:1, 2:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Йормакка (Норман, Йенсен) – 31:35 (5x5), 1:1 – Лессио (Ип) – 37:31 (5x5), 2:1 – Лепистё – 41:45 (5x3), 3:1 – Палола – 59:09 (en)

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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