«Йокерит» дома оказался сильнее «Куньлуня»

Финский «Йокерит» на домашней арене взял верх над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе команды Юкки Ялонена голы на свой счёт записали Пекка Йормакка, Сами Лепистё и Олли Палола. Единственной заброшенной шайбой у гостей сумел отметиться Лукас Лессио.
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