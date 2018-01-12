Дежарден: игроки сборной Канады слышали «нет» и не сдавались, это канадский дух

Главный тренер сборной Канады Уилли Дежарден поделился мнением об игроках, которые поедут на Олимпиаду в Пхёнчхан.



«Большинству этих ребят говорили «нет» в какой-то момент. Говорили, что они не получат шанса продолжить или даже начать карьеру в НХЛ. Они могли всё бросить, у них были причины сказать: «Всё, с меня хватит». Но у них была мечта представлять свою страну, для многих ребят это единственная причина, почему они играют в этом году. Как и многие другие канадцы, они смогли пройти через это и не сдавались. Думаю, это наш канадский характер. Это многое говорит об их человеческих качествах. Я это уважаю, и, думаю, другие канадцы тоже будут уважать. Люди будут симпатизировать нашей команде, мы покажем канадский дух, люди будут знать, что мы отдадим всё», — цитирует Дежардена Sportsnet.

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