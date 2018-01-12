Назаров: если на МВЗ предложат пробить буллит, боюсь опозориться

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ, который пройдёт в Астане 13-14 января, и предложил идеи для тренерских конкурсов.

«Девушки в роли вторых тренеров – это будет интересно. Постараюсь вести себя в данном отношении сугубо как профессионал. Гендерная дискриминация в хоккее? Да вы что! Это же Матч звёзд, все всё поймут, все будут улыбаться. И к форме одежды девушек у меня никаких пожеланий нет, они сами определятся, в чём лучше выглядят. А моя «напарница» Мария Басс станет рисовать нашим игрокам схемы. Я уже всё придумал: она подготовит несколько схем и по ходу матча покажет их ребятам, объяснит им расстановку. А я буду подсказывать, правильный это ход или нет.

Что касается тренерских конкурсов… Если, например, попросят выйти на лёд пробить буллит – не знаю, боюсь опозориться. А вот бутылку на дальность метнуть – без проблем. Если мне, конечно, вернут штраф, который я заплатил за это три года назад», — цитирует Назарова пресс-служба КХЛ.