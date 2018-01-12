«Слован» расторг контракт с Кэмом Баркером

«Слован» объявил о расторжении контракта с защитником Кэмом Баркером по обоюдному согласию сторон. В официальном «твиттере» братиславского клуба сообщается, что он с большой вероятностью продолжит карьеру в швейцарском «Лангнау».



Контракт 31-летнего защитника был рассчитан до конца сезона-2017/18. В текущем регулярном чемпионате он принял участие в 37 матчах и набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «-13». Всего в КХЛ Баркер провёл 214 матчей за «Слован» и «Барыс», отметившись 93 (20+73) баллами за результативность.