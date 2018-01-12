КХЛ обсуждает возможность объединения клубов для сохранения хоккея в городах

Континентальная хоккейная лига обсуждает концепцию объединения ряда клубов для сохранения хоккея на высшем уровне в городах. Об этом журналистам сообщил член совета директоров лиги, первый президент КХЛ Александр Медведев.

«Могу раскрыть идею, что по одной из концепций клубы могут объединиться и половину домашних матчей проводить в одном городе, а половину — в другом.

Что касается стратегии КХЛ по сокращению количества команд, то буду поддерживать идею, чтобы ни один город из ныне существующих не остался без большого хоккея. Думаю, что будет большой серьёзный разговор", — приводит слова Медведева ТАСС.