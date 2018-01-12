Пресс-служба КХЛ выступила с заявлением о месте проведения следующего Матча звёзд лиги. Ранее в прессе появилась информация, что следующий Звёздный уик-энд пройдёт в Хельсинки.

«О месте проведения следующего Матча звёзд КХЛ говорить ещё слишком рано, на данный момент идёт заявочный процесс», — информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

За 10 сезонов КХЛ Звёздный уик-энд дважды принимала Москва, ещё по разу лучшие игроки лиги собирались в Минске, Санкт-Петербурге, Риге, Челябинске, Братиславе, Сочи и Уфе.