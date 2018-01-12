Два очка Плотникова помогли «Юности» обыграть «Риттен» в Континентальном кубке

В Минске стартовал финальный раунд розыгрыша Континентального кубка. В первом матче игрового дня местная «Юность-Минск» сломила сопротивление итальянского «Риттен Спорт».

На восьмой минуте первого периода счёт был открыт после броска российского форварда Михаила Плотникова. Спустя две минуты всё тот же Плотников помог отличиться Александру Каракулько. За три минуты до конца основного времени матча единственную шайбу в составе итальянцев забросил Даниэль Тудин.

Голкипер белорусского клуба Дмитрий Мильчаков отразил 24 броска по воротам.

Во втором матче финального раунда встретятся казахстанский «Номад» и «Шеффилд Стилерз» из Великобритании.