Арбитр Тимоти Майер: благодарен НХЛ за отказ поехать на Олимпийские игры

Арбитр Американской хоккейной лиги Тимоти Майер прокомментировал отказ НХЛ ехать на Олимпийские игры, который позволил ему отобраться на Игры от судейского корпуса.

«Я понимаю разочарование людей отказом Национальной хоккейной лиги принимать участие в Олимпийских играх 2018 года, но это дало мне возможно попасть на Игры. Благодарен лиге за это. Я начал процесс отбора ещё в 2014 году, так что это была длинная дорога. Жду захватывающего турнира, быть частью которого просто невероятно. Разумеется, мне нужно оставаться сфокусированным на своей работе в течение всего турнира. Попадание на Олимпиаду значит для меня очень многое. Я работал и верил, что мне удастся воспользоваться этим шансом. Это вершина моей карьеры», — приводит слова Майера michiganlive.

Тимоти Майер работал на двух чемпионатах мира (2015, 2016) и молодёжном чемпионате мира 2014 года. Главным достижением судейской карьеры американского арбитра на мировом уровне является работа на матче за третье место МЧМ-2014 между командами Канады и России. На уровне чемпионатов мира Майер не добирался дальше четвертьфинальной стадии в 2015 году.