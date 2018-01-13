Торторелла – о 2:5: я не виню Бобровского в пропущенных шайбах

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал поражение в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:5). Сергей Бобровский пропустил четыре шайбы с 28 бросков, пятый гол был забит в пустые ворота.

«У нас не было проблем с игрой в меньшинстве, но происходили нелепые вещи. Я не виню Боба в пропущенных шайбах, просто нам сейчас не везёт. И в предыдущем матче потери шайбы приводили к тому, что соперник создавал моменты и перехватывал инициативу. Нам надо упростить игру, возможно, не думать об атаке, но просто грамотно обороняться. Не всегда мы пропускаем в таких случаях, но теряем контроль над игрой», — сказал Торторелла в эфире клубного телевидения.