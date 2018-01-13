Дадонов признан второй звездой матча с «Калгари»

«Флорида Пантерз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» со счётом 2:4.



Второй звездой матча признан нападающий «пантер» Евгений Дадонов, который забил оба гола своей команды. Россиянин провёл на площадке 20 минут 37 секунд, нанёс восемь бросков по воротам и завершил матч с показателем полезности «-1».



Первой звездой стал нападающий «Калгари» Мэттью Ткачук, который набрал 2 (1+1) очка, третьей – вратарь Давид Риттих, отразивший 41 бросок.

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