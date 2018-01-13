Форвард «Слована» Гарбутт дисквалифицирован на один матч

Форвард братиславского «Слована» Райан Гарбутт дисквалифицирован на один матч, информирует официальный сайт КХЛ.



В матче «Слован» — «Трактор» нападающий хозяев Райан Гарбутт получил 10-минутный дисциплинарный штраф, поэтому в соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ «Наказан третьим и последующим дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах» на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.