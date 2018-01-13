Ассистент капитана «Коламбуса» Джонсон попросил об обмене

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Джек Джонсон, выполняющий также ассистентские функции в команде, попросил руководство об обмене, информирует The Athletic. Как сообщает издание, 31-летний хоккеист недоволен уменьшением своей роли и не планирует подписывать новый контракт летом.
В нынешнем сезоне Джонсон принял участие в 46 встречах, записав на свой счёт 7 (2+5) результативных баллов при показателе полезности "-5" и 8 минутах штрафного времени. В среднем на льду игрок проводил за матч около 19 с половиной минут.
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